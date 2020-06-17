Еврокомиссия предложила меры для ограничения влияния Китая и США на экономику ЕС

Власти Евросоюза планируют принять меры для защиты европейского бизнеса от потенциальной угрозы поглощения компаниями, субсидируемыми Китаем и правительствами других иностранных государств.

В среду Еврокомиссия (ЕК) обнародовала ряд предложений, призванных исправить рыночные "перекосы", которые, по мнению регулятора, создает субсидирование бизнеса государствами. В частности, ЕК предлагает запретить зарубежным компаниям, получающим от правительства крупные гранты, кредиты, налоговые льготы или другие виды государственной помощи, покупать европейские компании или конкурировать с ними за определенные виды контрактов на территории ЕС.

Многие эксперты считают, что подобные меры нацелены, прежде всего, на китайские госкомпании, однако они также могут касаться американского бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Ранее некоторые страны ЕС, в том числе, Франция, Германия и Италия, усилили контроль за иностранными инвестициями, чтобы защитить компании, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии, от поглощения китайскими или американскими инвесторами.

Предложения ЕК, которые призваны утвердить "стратегическую автономию" Европы, согласуются с общим изменением отношения ЕС к Китаю за последние годы, отмечают эксперты.

"Нам необходимы соответствующие инструменты, чтобы гарантировать, что иностранные субсидии не создают перекосов на нашем рынке", - заявила в среду зампредседателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за вопросы конкуренции.

"Это не потому, что в Европе не оказывается государственная помощь, а потому, что наши субсидии прозрачны, и мы их контролируем. Что касается зарубежных субсидий, у нас нет контроля за ними", - отметила Вестагер.

Пандемия коронавируса показала, что ЕС сильно зависит от Китая в плане импорта медицинских товаров. Многие страны столкнулись с существенной нехваткой медицинских масок и других товаров и даже были вынуждены ввести временные ограничения на экспорт этой продукции в другие страны ЕС, что является беспрецедентной мерой. Это заставило руководство ЕС активно пересмотреть политику в сфере доступа иностранных инвесторов к европейскому рынку.

"Обеспечение единых правил игры на рынке ЕС являются центром инициативы ЕК, которая поможет нашим компаниям работать и конкурировать с бизнесом по всему миру, содействуя открытой стратегической автономии ЕС", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьери Бретон.

Предложения Еврокомиссии предусматривают, что она совместно с антимонопольными регуляторами стран ЕС будет проводить проверку иностранных компаний на предмет получения ими государственных субсидий. В случае обнаружения таких свидетельств, компаниям будет предписано вернуть субсидии государству, продать активы или предоставить доступ к своим лицензированным технологиям европейским конкурентам. Право требования соответствующих документов, а также взимания штрафов с компаний, не подчиняющихся требованиям, получат, как национальные регуляторы, так и ЕК.

Особое внимание регулятор намерен уделить роли госсубсидий в финансировании покупок европейских компаний в дополнение к уже действующим правилам. Это может серьезно затруднить приобретение иностранным бизнесом европейских активов, отмечают эксперты.

В соответствии с предложениями ЕК, любой зарубежной компании, получавшей какой-либо вид помощи от государства в течение последних трех лет, придется уведомить об этом Еврокомиссию, если она планирует приобрести активы в ЕС. Регулятор вслед за этим примет решение о том, стоит ли разрешать сделку, и, если да, то на каких условиях.

Это требование коснется любых сделок на сумму свыше 100 млн евро, и Еврокомиссия оставляет за собой право использовать его в отношении менее крупных сделок.