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Регион 17.06.2020 20:14

Премьер Армении выступил за запрет замешанных в фальсификации выборов и раздачи взяток партий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным запретить деятельность партий, которые замешаны в фальсификации выборов.

"Те партии, которые системно организовали фальсификации выборов, организовали системную раздачу взяток, должны быть запрещены. Деятельность партий, которые нарушили свободу волеизъявления граждан, должна быть запрещена", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

"Вот вам идея для закона. Может быть, даже правительство выступит с такой инициативой", - отметил он.

В минувший вторник парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности и арест главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. В среду суд примет решение по ходатайству о его аресте.

Вместе с тем в Ереване 16 июня прошли массовые акции сторонников лидера партии в его поддержку. Полиция задержала 154 человек. По последним данным, их отпустили.

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов парламента) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Пашиняна и его правительства.

Со своей стороны в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что против Царукяна возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, СНБ Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев взяточничества в рядах партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

Пресс-служба Генпрокуратуры республики сообщила со своей стороны, что в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года Царукян с целью дачи взяток избирателям в обмен на обещание проголосовать на выборах за возглавляемую им партию создал и возглавил организованную группу. Согласно сообщению, только в Гегаркуникской области Армении за 17 тыс. 194 избирательных бюллетеня было выдано в общей сложности 171,94 млн драмов (более $355,2 тыс.) в качестве взяток.

"Совокупность полученных доказательств обеспечивает достаточные основания для того, чтобы привлечь депутата Гагика Царукяна в качестве обвиняемого и предъявить ему обвинение в организации выдачи избирательных взяток по статье 38-154.2 УК (наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок от одного до двух месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет)", - отметили в генпрокуратуре.

Царукян назвал возбуждение уголовного дела против него политическим преследованием.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРТИИ, ФАЛЬСИФИКАЦИИ


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