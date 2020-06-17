AZAL доставили из Москвы в Баку 152 гражданина Азербайджана

Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в среду чартерным рейсом из Москвы в Баку вернули на Родину 152 азербайджанских граждан.

«Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять чартерный рейсы для возвращения граждан на Родину. Так, 17 июня был выполнен чартерный рейс из Москвы в Баку, который доставил 152 наших соотечественников», - сообщает авиакомпания.

Согласно установленным правилам, прибывшие из столицы России все пассажиры были помещены на карантин.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Б.Рустамбеков