AZAL доставили из Москвы в Баку 152 гражданина Азербайджана

Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в среду чартерным рейсом из Москвы в Баку вернули на Родину 152 азербайджанских граждан.
«Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять чартерный рейсы для возвращения граждан на Родину. Так, 17 июня был выполнен чартерный рейс из Москвы в Баку, который доставил 152 наших соотечественников», - сообщает авиакомпания.
Согласно установленным правилам, прибывшие из столицы России все пассажиры были помещены на карантин.
Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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