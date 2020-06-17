Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приближается к 11 тыс

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 329 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 127 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 10,991 тыс. человек, число вылечившихся – 6,075 тыс., скончавшихся - 133.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4783 человек", - подчеркивает штаб.
До сих пор в Азербайджане проведено 397,399 тыс. тестов на коронавирус.
Б.Рустамбеков
Баку предлагает Киеву воспользоваться региональными транспортными маршрутами
В Азербайджане более 29 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2019г превысила 1 тыс. манатов
Ситуация на границе РФ и Азербайджана не рукотворная, а связана с коронавирусом - Песков
AZAL доставили из Москвы в Баку 152 гражданина Азербайджана
Новак: текущая цена нефти позволяет балансировать бюджет РФ, в слишком высоких ценах мы не заинтересованы
Новак допустил, что часть скважин не будет восстановлена в России после снятия ограничений ОПЕК+
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
В Узбекистане сообщили об обострении ситуации с коронавирусом после смягчения карантина
Страны ЕС продолжат общение с Россией на принципах, принятых в 2016 году
Индийское посольство не подтверждает перенос видеоконференции глав МИД РФ, Индии и КНР, планируемой 23 июня
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
Станьте ближе к AccessBank с помощью удаленного интервью!
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог