Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приближается к 11 тыс

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 329 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 127 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 10,991 тыс. человек, число вылечившихся – 6,075 тыс., скончавшихся - 133.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4783 человек", - подчеркивает штаб.

До сих пор в Азербайджане проведено 397,399 тыс. тестов на коронавирус.

Б.Рустамбеков