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Финансы 17.06.2020 21:54

ВБ назначил нового менеджера по Азербайджану

Новым менеджером Всемирного банка по Азербайджану назначена Сара Майкл, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе банка.

Сара Майкл заменит на этом посту Навида Нагви, который являлся менеджером по Азербайджану в течение четырех лет. К исполнению обязанностей она приступит с 1 июля.

«Сара Майкл до назначения на пост менеджера по Азербайджану являлась менеджером сектора банка в практике по вопросам стран, подвергшихся конфликтам. Еще ранее она являлась лидером программы по Южному Кавказу», - подчеркнули в банке.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,5 млрд. для реализации свыше 50 проектов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВБ, МЕНЕДЖЕР, СТРАНОВОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]