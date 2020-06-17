ВБ назначил нового менеджера по Азербайджану

Новым менеджером Всемирного банка по Азербайджану назначена Сара Майкл, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе банка.
Сара Майкл заменит на этом посту Навида Нагви, который являлся менеджером по Азербайджану в течение четырех лет. К исполнению обязанностей она приступит с 1 июля.
«Сара Майкл до назначения на пост менеджера по Азербайджану являлась менеджером сектора банка в практике по вопросам стран, подвергшихся конфликтам. Еще ранее она являлась лидером программы по Южному Кавказу», - подчеркнули в банке.
Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,5 млрд. для реализации свыше 50 проектов.
А.Азизов
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