ВБ назначил нового менеджера по Азербайджану

Новым менеджером Всемирного банка по Азербайджану назначена Сара Майкл, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе банка.

Сара Майкл заменит на этом посту Навида Нагви, который являлся менеджером по Азербайджану в течение четырех лет. К исполнению обязанностей она приступит с 1 июля.

«Сара Майкл до назначения на пост менеджера по Азербайджану являлась менеджером сектора банка в практике по вопросам стран, подвергшихся конфликтам. Еще ранее она являлась лидером программы по Южному Кавказу», - подчеркнули в банке.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,5 млрд. для реализации свыше 50 проектов.

А.Азизов