Проект ЮГК будет завершен в течение ближайших нескольких месяцев – президент Азербайджана

Азербайджан в течение нескольких месяцев завершит проект «Южный газовый коридор» (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Как вы знаете, проект ЮКГ близится к завершению, и надеемся, что все строительные работы будут завершены в течение нескольких месяцев», - сказал Алиев в среду в ходе видеоконференции с руководством Всемирного банка (ВБ).

Президент выразил благодарность ВБ за поддержку ВБ в финансировании строительства газопровода TANAP, который является важной частью ЮКГ. «Безусловно, это стало хорошим сигналом и для других банков, участвовавших в финансировании проекта», - добавил Алиев.

Совет директоров ВБ в декабре 2016 года утвердил предоставление Азербайджану и Турции кредитов на общую сумму $800 млн на реализацию проекта ЮГК. В частности, обе страны получили по $400 млн, которые были использованы на строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

Бенефициарами по кредитам выступают ЗАО "Южный газовый коридор" (Азербайджан) и компания BOTAS (Турция).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК. Стоимость проекта оценивается в $38 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

В настоящее время реализованы 3 из 4 компонентов проекта. Работы по строительству газопровода TAP выполнены на 96%.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV-ом квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Б.Рустамбеков