Армения постоянно пытается изменить формат переговоров по Карабаху – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил вопросы региональной и энергетической безопасности, а также урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
«Шарль Мишель 17 июня позвонил президенту Ильхаму Алиеву. В ходе разговора стороны обменялись мнениями по предстоящему в формате видеоконференции саммиту Восточного партнерства», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе разговора Алиев и Мишель подтвердили важность для сторон сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, отметили ход подготовки Соглашения о партнерстве.
«Кроме этого, собеседники обсудили вопросы энергетической безопасности и отметили вклад в него проекта Южный газовый коридор», - подчеркивается в информации.
Алиев, касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отметил, что руководство Армении постоянно пытается изменить формат переговоров. «Кроме этого, заявления армянского руководства о том, что Нагорный Карабах относится к Армении, наносит удар по переговорному процессу. Президент Алиев еще раз заявил, что конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отмечает пресс-служба азербайджанского лидера.
Алиев и Мишель также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, мер по борьбе с пандемией коронавируса.
А.Азизов
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