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Внешняя политика 17.06.2020 22:23

Армения постоянно пытается изменить формат переговоров по Карабаху – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил вопросы региональной и энергетической безопасности, а также урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Шарль Мишель 17 июня позвонил президенту Ильхаму Алиеву. В ходе разговора стороны обменялись мнениями по предстоящему в формате видеоконференции саммиту Восточного партнерства», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе разговора Алиев и Мишель подтвердили важность для сторон сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, отметили ход подготовки Соглашения о партнерстве.

«Кроме этого, собеседники обсудили вопросы энергетической безопасности и отметили вклад в него проекта Южный газовый коридор», - подчеркивается в информации.

Алиев, касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отметил, что руководство Армении постоянно пытается изменить формат переговоров. «Кроме этого, заявления армянского руководства о том, что Нагорный Карабах относится к Армении, наносит удар по переговорному процессу. Президент Алиев еще раз заявил, что конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отмечает пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев и Мишель также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, мер по борьбе с пандемией коронавируса.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]