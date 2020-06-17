Фискальные органы за 5 месяцев обеспечили дополнительные поступления в госбюджет на сумму 400 млн манатов – президент Алиев

Таможенные и налоговые органы Азербайджана в январе-мае 2020 года за счет мер по борьбе с «теневой экономикой» обеспечили дополнительные поступления в госбюджет на сумму 400 млн манатов, заявил президент Ильхам Алиев.
«В 2019 году таможенные и налоговые органы Азербайджана собрали $600 млн свыше прогноза В основном это было достигнуто за счет снижения доли теневой экономики. Этот процесс продолжается и сегодня. Только в течение 5 месяцев 2020 года таможенники и налоговики обеспечили поступления в госбюджет 400 млн манатов свыше планируемого», - сказал Алиев в среду в ходе видеоконференции с руководством Всемирного банка (ВБ).
Глава государства отметил, что эти процессы происходят на фоне серьезного снижения торговых отношений. «Но, несмотря на эту ситуацию, наша валюта также стабильна и это важный фактор макроэкономической стабильности»,- сказал Алиев.
Б.Рустамбеков
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