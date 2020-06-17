Спад ВВП Азербайджана в 2020г будет очень незначительным

Экономику Азербайджана по итогам 2020 года ожидает незначительная рецессия, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.
Как сообщалось ранее, по итогам января-мая 2020 года спад ВВП Азербайджана составил 1,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и снижения цен на нефть на мировых рынках.
«По прогнозам, по итогам текущего года нас ждет очень незначительная рецессия», - сказал Рустамов в среду в ходе видеоконференции с участием президента Азербайджана и регионального руководства Всемирного банка.
Рустамов подчеркнул, что в условиях снижения цен на нефть, являющейся основным экспортным товаром страны, Азербайджану удалось обеспечить макроэкономическую стабильность, инфляция держится на уровне 3%.
«Курс национальной валюты стабилен и сегодня нет давления на обменный курс. Ситуация в финансовом секторе также очень стабильная, нам удалось удалить из системы нестабильные банки. Кроме этого, будут приняты все шаги для сохранения стабильности на финансовом рынке», - добавил он.
Рустамов подчеркнул, что Азербайджан в 2019 году начал переговоры с Всемирным банком по подготовке новой стратегии развития национальной экономики.
Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозировало рост ВВП на уровне 3%. Однако, данный прогноз пока не пересмотрен с учетом пандемии коронавируса.
По оценкам всех крупных международных финансовых институтов, экономику Азербайджана в 2020 году ожидает рецессия из-за COVID-19 и снижения цен на нефть на мировых рынках.
В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.
А.Азизов
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