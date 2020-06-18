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СНГ 18.06.2020 11:48

Отношения Украины и США всегда основывались на двухпартийной поддержке, отмечают в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать придерживаться четкой выдержанной внешнеполитической линии в отношениях с Соединенными Штатами Америки, которые всегда основывались на двухпартийной поддержке, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОП) Игорь Жовква в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, как Украине избежать втягивания в президентскую кампанию в США, он сказал: "Очень просто: держать четкую выдержанную внешнеполитическую линию, которую весь этот год держит президент Зеленский. Двухпартийная поддержка в США - это та основа, на которой всегда держались украинско-американские отношения".

"Нам удается выдерживать эту линию. И мы в дальнейшем будем ее придерживаться", - добавил он.

Говоря о возможности визита президента Зеленского в США в 2020 году, Жовква отметил, что для украинской стороны важно, прежде всего, наполнение его экономической составляющей и конкретными результатами.

"Контакты с американской стороной продолжаются на разных уровнях. Готовятся к подписанию соответствующие соглашения. Как только позволит пандемическая ситуация в наших странах, мы, безусловно, такой визит проведем. Возможно, во время этого визита президент Зеленский посетит не только столицу США Вашингтон, а и несколько штатов. То есть это тот комплексный важный визит, который нужно провести не для "галочки", а для положительных результатов", - отметил замглавы ОП.

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Тэги: УКРАИНА, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]