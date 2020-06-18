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Финансы 18.06.2020 12:01

ЦБ Бразилии снизил базовую ставку до минимальных 2,25%

Центральный банк Бразилии снизил базовую процентную ставку SELIC на 75 базисных пунктов, доведя ее до нового исторического минимума в 2,25% годовых.

Решение было принято единогласно комитетом ЦБ по ставкам и совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

До этого ставка снижалась в мае, когда она была уменьшена также на 75 б.п.

В ЦБ заявили, что ожидают дальнейшего падения ВВП страны во втором квартале из-за серьезного негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на экономическую активность. Также в сообщении отмечается, что, хотя нынешние условия требуют экспансивной денежно-кредитной политики, пространство для дальнейшего ее смягчения в настоящее время очень ограничено.

Текущие котировки фьючерсов на SELIC указывают на вероятность того, что до конца текущего года размер ставки может опуститься до 2% годовых.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]