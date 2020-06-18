ЦБ Бразилии снизил базовую ставку до минимальных 2,25%

Центральный банк Бразилии снизил базовую процентную ставку SELIC на 75 базисных пунктов, доведя ее до нового исторического минимума в 2,25% годовых.

Решение было принято единогласно комитетом ЦБ по ставкам и совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

До этого ставка снижалась в мае, когда она была уменьшена также на 75 б.п.

В ЦБ заявили, что ожидают дальнейшего падения ВВП страны во втором квартале из-за серьезного негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на экономическую активность. Также в сообщении отмечается, что, хотя нынешние условия требуют экспансивной денежно-кредитной политики, пространство для дальнейшего ее смягчения в настоящее время очень ограничено.

Текущие котировки фьючерсов на SELIC указывают на вероятность того, что до конца текущего года размер ставки может опуститься до 2% годовых.