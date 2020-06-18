КНДР может предпринять еще более суровые меры по отношению к Сеулу - газета

Следующие действия КНДР в отношении Южной Кореи могут быть еще более жесткими, сообщает в четверг центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

"Это только начало, - говорится в сообщении газеты. - Взрывной звук правосудия, который продолжит разноситься, может выйти за грань воображения тех, кто поднимает шум по поводу того, что может произойти".

"Терпение наших военных лопнуло", - отмечается в газете.

В сообщении "Нодон синмун" также содержится призыв к Югу "серьезно отнестись" к объявлению северокорейских военных о том, что они разрабатывают "детальный план военных действий".

Кроме того, отмечается, что северокорейский народ готов присоединиться к широкомасштабным кампаниям по заброске листовок на территорию Южной Кореи.

Газета также обвинила Сеул в создании беспорядка в межкорейских отношениях, так как южнокорейская сторона не предотвратила заброску пропагандистских листовок на территорию КНДР. В издании подчеркивается, что Пхеньян больше не будет обсуждать с Сеулом межкорейские отношения.

Во вторник 16 мая стало известно о том, что по решению властей КНДР взрывом было разрушено здание офиса по межкорейским связям в городе Кэсон на границе двух стран.

КНДР также пригрозили предпринять и другие шаги, в том числе направить армию в район Кэсона, а также в район горы Кымгансан.

Пхеньян также пообещал восстановить армейские посты в демилитаризованной зоне, и возобновить все виды регулярных военных учений, что нарушило бы межкорейское всеобъемлющее военное соглашение, подписанное в сентябре 2018 года.

В ответ Министерство обороны Южной Кореи заявило, что Север "заплатит", если будет совершать такие провокационные шаги. В ведомстве отметили, что южнокорейские военные находятся в полной готовности справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами.

На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силы, если Сеул не прекратит подобную практику.