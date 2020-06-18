В американском Минюсте советуют прокладывать тихоокеанский кабель связи между США и Азией в обход Гонконга

Комитет американского Минюста рекомендовал при реализации проекта прокладки коммуникационного кабеля Pacific Light Cable Network, который соединит США и Азию через Тихий океан, не проводить его через Гонконг из-за возможного шпионажа со стороны Китая, сообщает в четверг издание The Guardian.

В комитете полагают, что разработка Пекином закона о национальной безопасности для Гонконга является угрозой для интересов США.

"Недавние шаги (правительства КНР - ИФ) по отмене автономии Гонконга создают возможность того, что (китайские - ИФ) разведслужбы и службы безопасности смогут свободно действовать в Гонконге", - цитирует The Guardian выдержки из пресс-релиза Минюста.

В связи с этим в ведомстве пояснили для Федеральной комиссии по связи США, в компетенцию которой входит одобрение проекта прокладки кабеля, что "планируемая в Гонконге наземная кабельная установка будет уязвима к сбору информации" китайскими службами.

Таким образом, по мнению комитета Минюста, Pacific Light Cable Network должен будет связать США, Тайвань и Филиппины, но без включения Гонконга.

The Guardian напоминает, что четыре года назад компании Google и Facebook объявляли о планах сотрудничать с подразделением China Soft Power Holdings с целью соединить Лос-Анджелес и Гонконг подводным интернет-кабелем с высокой пропускной способностью.

Pacific Light Cable Network должен будет протянуться на расстояние 12,8 тыс. км и стать первым подобным коммуникационным кабелем, напрямую соединяющим два региона.

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании позднее опубликовали совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.