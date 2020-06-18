Президент Молдавии прогнозирует продолжение работы правительства в отсутствие парламентского большинства

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство продолжит работу после того, как правящая коалиция в парламенте утратила большинство.
"Я хочу отметить, что отсутствие достаточного количества голосов для нынешнего парламентского большинства еще не является политическим кризисом и дестабилизацией, потому что нынешнее правительство все равно продолжит работу и сделает все необходимое для людей в это кризисное время даже в отсутствие стабильного политического большинства, если дойдет до этого", - написал Додон в четверг утром в фейсбуке.
Президент утверждал, что за выходом депутатов из правящей коалиции стоят беглые олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор. "Мы все замечаем отчаяние, с которым олигархи продолжают покупать депутатов в стремлении захватить власть. Они надеются, что таким образом им удастся сбежать, избежать уголовной ответственности за банковское мошенничество и все их незаконные схемы, они надеются не возвращать украденные деньги, а коррупция депутатов и создание хаоса - единственный способ избежать наказания", - заявил Додон.
"У олигархов все еще достаточно денег из украденного миллиарда, чтобы купить депутатов от всех партий, не только от Демократической партии, но число честных депутатов на данном этапе намного выше, чем тех, кто продается. Поэтому я уверен, что есть решения, чтобы страна не вернулась к той катастрофе, какой была год назад. В качестве президента я окажу полную поддержку антиолигархическим партиям, как я это сделал год назад, и буду поддерживать любое решение, которое обеспечило бы стабильность страны и безопасность ее граждан", - заверил Додон.
Он также написал, что будет сопротивляться любой политической конструкции с участием партий Шора и Плахотнюка и перебежчиков. Пока я президент, олигархия не вернется к власти в Республике Молдова", - заявил Додон.
Накануне еще один депутат покинул фракцию демпартии в парламенте Молдавии и перешел в группу ProMoldova, которую контролирует Плахотнюк. Из фракции ДПМ вышли 16 депутатов, осталось 13. 37 депутатов насчитывается во фракции социалистов. Таким образом, в парламентском большинстве остался 50 из 101 депутата при необходимом минимуме для принятия законов в 51 голос.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Армения постоянно пытается изменить формат переговоров по Карабаху – президент Азербайджана
Баку предлагает Киеву воспользоваться региональными транспортными маршрутами
Технический комитет ОПЕК+ не обсуждал возможного продления сделки на август
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $27 млн
RSM Azerbaijan проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности СХПП за 2019 год
Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделя продали за 210 тыс. евро
Число жертв коронавируса в мире превысило 448,9 тыс. человек, число инфицированных - 8,3 млн
Число заразившихся коронавирусом в Пекине за последние семь дней превысило 150 человек - власти
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог