Президент Молдавии прогнозирует продолжение работы правительства в отсутствие парламентского большинства

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство продолжит работу после того, как правящая коалиция в парламенте утратила большинство.

"Я хочу отметить, что отсутствие достаточного количества голосов для нынешнего парламентского большинства еще не является политическим кризисом и дестабилизацией, потому что нынешнее правительство все равно продолжит работу и сделает все необходимое для людей в это кризисное время даже в отсутствие стабильного политического большинства, если дойдет до этого", - написал Додон в четверг утром в фейсбуке.

Президент утверждал, что за выходом депутатов из правящей коалиции стоят беглые олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор. "Мы все замечаем отчаяние, с которым олигархи продолжают покупать депутатов в стремлении захватить власть. Они надеются, что таким образом им удастся сбежать, избежать уголовной ответственности за банковское мошенничество и все их незаконные схемы, они надеются не возвращать украденные деньги, а коррупция депутатов и создание хаоса - единственный способ избежать наказания", - заявил Додон.

"У олигархов все еще достаточно денег из украденного миллиарда, чтобы купить депутатов от всех партий, не только от Демократической партии, но число честных депутатов на данном этапе намного выше, чем тех, кто продается. Поэтому я уверен, что есть решения, чтобы страна не вернулась к той катастрофе, какой была год назад. В качестве президента я окажу полную поддержку антиолигархическим партиям, как я это сделал год назад, и буду поддерживать любое решение, которое обеспечило бы стабильность страны и безопасность ее граждан", - заверил Додон.

Он также написал, что будет сопротивляться любой политической конструкции с участием партий Шора и Плахотнюка и перебежчиков. Пока я президент, олигархия не вернется к власти в Республике Молдова", - заявил Додон.

Накануне еще один депутат покинул фракцию демпартии в парламенте Молдавии и перешел в группу ProMoldova, которую контролирует Плахотнюк. Из фракции ДПМ вышли 16 депутатов, осталось 13. 37 депутатов насчитывается во фракции социалистов. Таким образом, в парламентском большинстве остался 50 из 101 депутата при необходимом минимуме для принятия законов в 51 голос.