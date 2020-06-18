7,79 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 182 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России продолжает снижаться и уже второй день подряд держится ниже планки в 8 тыс., вернувшись к апрельским показателям.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7790 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2450 (31,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения COVID, опубликованном в четверг.

Накануне в России был зафиксирован самый низкий прирост COVID-19 с начала мая - 7843 случая. За сутки в России умерли 182 пациента, уточняется в сообщении.

Оперштаб также включил в сообщение топ-5 регионов РФ с самыми низкими темпами суточного прироста: это Ненецкий АО и Чукотский АО - по 0%, Калмыкия - 0,3%, Магаданская область - 0,4% и Москва - 0,5%. Общероссийский темп прироста составляет +1,41%.

Нарастающим итогом в России зарегистрирован 561 091 случай коронавирусной инфекции, 7 660 умерших и 313 963 выписанных (9 621 пациент выписан за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 239 468.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по общему числу случаев. На первом США (2,16 млн), на втором - Бразилия (0,95 млн), на четвертом - Индия (366,9 тыс.).

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 1040 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 смертей и 2046 выздоровевших.