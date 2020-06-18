Украина вошла в красную зону по уровню заболеваемости

Резкий рост числа заболевших COVID-19 на Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.
По данным Минздрава, число болеющих коронавирусом украинцев в настоящий момент составляет 17,65 тыс., что с учетом используемой министерством численности населения страны в 43,74 млн человек, выводит на показатель 40,3.
Ряд экспертов указывали, что реальный показатель еще несколько выше, так как, по данным Госстата, наличное население составляло 41,83 млн, а постоянное - 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром кабинета министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше - 37,29 млн.
Опора на эти данные выводит на показатель заболеваемости Covid-19 в стране на 42,3 и 47,3 соответственно.
Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 июня отмечал, что, по информации украинских дипломатов, ЕС рассматривает возможность возобновление с 1 июля авиасообщения с другими странами, если они будут соответствовать эпидкритерию 40 активных случаев на 100 тыс. населения. На тот момент в Украине этот показатель составлял 33.
Затем правительство Украины официально закрепило этот показатель, освободив иностранцев и украинских граждан, въезжающим в страну после 15 июня из стран "зеленой" зоны, от обязательной 14-дневной обсервации, тогда как при въезде из стран "красной" зоны требования обсервации обязательны.
Рекордный уровень заболевших 17 июня вывел на рекордные уровни и четыре других важных показателя развития эпидемии на Украине: усредненное за неделю и две недели число заболевших в сутки, число болеющих COVID-19 в настоящее время и процент "результативных" ПЦР-тестов.
К моменту первого послабления карантина 10 мая среднесуточная заболеваемость за одну и две неделю вышла на локальный максимум в 476-474 чел., после чего она опустилась на локальный минимум в 375-382 чел. 29 мая, однако затем начала быстро расти и теперь составляет уже 713 в среднем за неделю и 618 - в среднем за две недели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах на выходные число регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.
Помимо этого, в последние 15 дней непрерывно и быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая - число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тыс., спустя четыре дня - 15 тыс., через три дня -16 тыс., а через два дня - уже 17 тыс. и 17 июня достиг 17,65 тыс. Хотя ранее на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. понадобилось полмесяца.
Наконец, 20 дней, за исключением одного дня, растет и такой показатель как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. Оно также достигло локального минимума в 3,8% 29 мая, однако теперь выросло до 6,82%, что соответствует показателя на начало ослаблений карантина.
Как сообщалось, на Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки, с 10 июня смогли начать работу базы отдыха, а с 15 июня - международные авиаперевозки.
В то же время 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин с 22 июня по 31 июля, установив дополнительные требования по ужесточению региональных карантинов при ухудшении ситуации.
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