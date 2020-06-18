АБР: спад ВВП Азербайджана в 2020г составит 0,1%, рост в 2021г - 1,2%

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020 году на 0,1%, отмечается в Asian Development Outlook Supplement 2020, опубликованном в четверг.

В апреле 2020 года АБР прогнозировал рост ВВП Азербайджана на уровне 0,5%.

«По мере продолжения пандемии прогнозы по ВВП на 2020 год пересматриваются в сторону понижения, однако ожидается, что некоторые из стран восстановятся более уверенно в 2021 году, чем предполагалось ранее", - отмечается в обзоре.

На 2021 год АБР прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 1,2%.

Инфляцию в Азербайджане на 2020 год АБР прогнозирует на уровне 2,8%, в 2021 году – 3,5%. По мнению специалистов банка, в Азербайджане цены на продовольствие растут в условиях ограниченности предложения.

Накануне председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов заявил, что по итогам 2020 года ожидается незначительная рецессия в Азербайджане из-за коронавирусной инфекции и более низких цен на нефть.

По итогам 2019 года рост ВВП Азербайджана составил 2,2%, среднегодовая инфляция – 2,6%.

А.Мамедов