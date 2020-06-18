АБР: спад ВВП Азербайджана в 2020г составит 0,1%, рост в 2021г - 1,2%

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020 году на 0,1%, отмечается в Asian Development Outlook Supplement 2020, опубликованном в четверг.
В апреле 2020 года АБР прогнозировал рост ВВП Азербайджана на уровне 0,5%.
«По мере продолжения пандемии прогнозы по ВВП на 2020 год пересматриваются в сторону понижения, однако ожидается, что некоторые из стран восстановятся более уверенно в 2021 году, чем предполагалось ранее", - отмечается в обзоре.
На 2021 год АБР прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 1,2%.
Инфляцию в Азербайджане на 2020 год АБР прогнозирует на уровне 2,8%, в 2021 году – 3,5%. По мнению специалистов банка, в Азербайджане цены на продовольствие растут в условиях ограниченности предложения.
Накануне председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов заявил, что по итогам 2020 года ожидается незначительная рецессия в Азербайджане из-за коронавирусной инфекции и более низких цен на нефть.
По итогам 2019 года рост ВВП Азербайджана составил 2,2%, среднегодовая инфляция – 2,6%.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Армения постоянно пытается изменить формат переговоров по Карабаху – президент Азербайджана
Баку предлагает Киеву воспользоваться региональными транспортными маршрутами
Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделя продали за 210 тыс. евро
Число жертв коронавируса в мире превысило 448,9 тыс. человек, число инфицированных - 8,3 млн
Число заразившихся коронавирусом в Пекине за последние семь дней превысило 150 человек - власти
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
Президент Казахстана ежедневно сдает тесты на COVID-19, он здоров - пресс-секретарь
Страны ЕС могут преодолеть пандемию только сообща - Меркель
Президент Молдавии прогнозирует продолжение работы правительства в отсутствие парламентского большинства
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог