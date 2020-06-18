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Макроэкономика 18.06.2020 11:48

АБР: спад ВВП Азербайджана в 2020г составит 0,1%, рост в 2021г - 1,2%

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020 году на 0,1%, отмечается в Asian Development Outlook Supplement 2020, опубликованном в четверг.

В апреле 2020 года АБР прогнозировал рост ВВП Азербайджана на уровне 0,5%.

«По мере продолжения пандемии прогнозы по ВВП на 2020 год пересматриваются в сторону понижения, однако ожидается, что некоторые из стран восстановятся более уверенно в 2021 году, чем предполагалось ранее", - отмечается в обзоре.

На 2021 год АБР прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 1,2%.

Инфляцию в Азербайджане на 2020 год АБР прогнозирует на уровне 2,8%, в 2021 году – 3,5%. По мнению специалистов банка, в Азербайджане цены на продовольствие растут в условиях ограниченности предложения.

Накануне председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов заявил, что по итогам 2020 года ожидается незначительная рецессия в Азербайджане из-за коронавирусной инфекции и более низких цен на нефть.

По итогам 2019 года рост ВВП Азербайджана составил 2,2%, среднегодовая инфляция – 2,6%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АБР, ВВП, ИНФЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]