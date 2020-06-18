Претендент в президенты Белоруссии Бабарико перестал выходить на связь - штаб

Штаб претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что он перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию.

"Сегодня утром Виктор и Эдуард (сын Бабарико - ИФ) поехали сдавать очередную часть подписей. Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны. ДФР (департамент финансовых расследований Госконтроля - ИФ) комментариев не дает", - сообщили в штабе.

Там заявили: штаб "вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами, сделает важное заявление по поводу наших дальнейших действий" в пятницу.

Комитет государственного контроля (КГК), которому подведомственен Департамент финансовых расследований, в настоящее время недоступен для комментариев.

В среду штаб Бабарико сообщил о блокировке счета избирательного фонда."17 июня при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда сотрудники АСБ "Беларусбанк" сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован - арестованы расходные операции по счету", - отмечалось в сообщении штаба.

Там подчеркнули, что "документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были".

Как сообщалось, на прошлой неделе КГК Белоруссии заявил о возбуждении уголовных дел в отношении ряда лиц, связанных с Белгазпромбанком.

По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы".

Претендент на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико "в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет", сообщили тогда в КГК.

Позднее на пресс-конференции Бабарико высказал предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Экс-глава "Белгазпромбанка" также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

Национальный банк Белоруссии (НББ) в воскресенье принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", который ранее возглавлял участвующий в президентской гонке Бабарико. Акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.

"Белгазпромбанк" действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял "Белгазпромбанк" с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

На конец 2019 года активы Белгазпромбанка составили почти Br5 млрд. По итогам 2019 года по размеру активов, собственного капитала и уставного фонда Белгазпромбанк занимает 3-е место из 24-х белорусских банков, уступая только двум крупнейшим госбанкам.

Выборы президента должны пройти 9 августа.