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Инфраструктура и тендеры 18.06.2020 11:58

BNA направит около 1,8 млн манатов на годовое техобслуживание существующих систем

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит около 1,8 млн манатов на техобслуживание существующих структур и систем для работы отраслевого оборудования в полную силу.

Согласно данным сайтаwww.tender.gov.az, BNA заключило соответствующий контракт с ООО «Techmaster».

Стоимость договора составляет 1 млн 799 тыс. 835,12 манатов.

Срок реализации работ по контракту – 12 месяцев.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BNA, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]