BNA направит около 1,8 млн манатов на годовое техобслуживание существующих систем

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит около 1,8 млн манатов на техобслуживание существующих структур и систем для работы отраслевого оборудования в полную силу.

Согласно данным сайтаwww.tender.gov.az, BNA заключило соответствующий контракт с ООО «Techmaster».

Стоимость договора составляет 1 млн 799 тыс. 835,12 манатов.

Срок реализации работ по контракту – 12 месяцев.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Н.Аббасова