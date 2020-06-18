Telia договорилась о продаже своей доли в Turkcell за $530 млн

Шведско-финская Telia выходит из бизнеса в Турции, договорившись о продаже своей доли в операторе Turkcell государственному фонду национального благосостояния за $530 млн, сообщила компания.

Turkcell на 51% принадлежит компании Turkcell Holding A.S., 49% - free float. Turkcell Holding, в свою очередь, на 47,1% принадлежит Telia, то есть прямая доля шведской компании в Turkcell - 24%. Еще 52,9% Turkcell Holding у Cukurova Telecom Holdings Ltd. (CTH), которым владеют LetterOne и Cukurova Finance. Прямая доля LetterOne в турецком операторе составляет 13,2%.

Telia рассчитывает закрыть сделку во II половине 2020 года.

Совокупные инвестиции Telia в бизнес в Турции составили около $1,39 млрд; по оценкам шведско-финской компании всего она получила около $3 млрд в виде дивидендов от Turkcell и дохода от продажи актива.

Turkcell была основана в 1993 году, в числе основателей была Sonera (сейчас входит в состав Telia). В 1999 году Sonera и Cukurova заключили соглашение о создании Turkcell Holding, в которую был передан 51% Turkcell. Из них Sonera приобрела 47,1%. Вдобавок Sonera сохранила прямое владение 13,3% Turkcell.

В 2002 году Sonera объединилась с Telia и стала называться TeliaSonera (ныне - Telia Company), а в 2017 году продала двумя траншами свой прямой пакет в Turkcell, сохранив лишь 24% через холдинговую структуру.

"Альфа-групп", предшественница LetterOne, стала совладельцем Turkcell в 2005 году, когда приобрела 49% акций CTH (51% остались у Cukurova).

С 2005 года акционеры турецкого оператора конфликтуют: LetterOne добивается от Cukurova получения 13,2% акций Turkcell. Этот пакет Cukurova предоставила в залог по кредиту на $1,7 млрд, взятому у "Альфа-групп" в 2005 году и не погашенному своевременно. В 2014 году Cukurova смогла привлечь средства для погашения кредита, но российская компания продолжала добиваться выдачи доли в Turkcell вместо денег, срок выплаты которых прошел. LetterOne несколько раз обращалась к Cukurova с офертой о выкупе доли. Однако турецкий холдинг отклонил это предложение и, со своей стороны, подал в Лондонский международный арбитраж иск к L1 с требованием продать ее долю в Turkcell. Суд отклонил иск.

Выход Telia из актива должен урегулировать все взаимные претензии акционеров вокруг Turkcell, которые создавали сложности с точки зрения корпоративного управления компанией, отмечается в сообщении шведско-финской компании.