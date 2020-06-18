Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9134 RUR   0.0244 GBR   2.1339 TRY   0.2482

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 37.96 -0.42 Brent 40.71 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 18.06.2020 12:41

Telia договорилась о продаже своей доли в Turkcell за $530 млн

Шведско-финская Telia выходит из бизнеса в Турции, договорившись о продаже своей доли в операторе Turkcell государственному фонду национального благосостояния за $530 млн, сообщила компания.

Turkcell на 51% принадлежит компании Turkcell Holding A.S., 49% - free float. Turkcell Holding, в свою очередь, на 47,1% принадлежит Telia, то есть прямая доля шведской компании в Turkcell - 24%. Еще 52,9% Turkcell Holding у Cukurova Telecom Holdings Ltd. (CTH), которым владеют LetterOne и Cukurova Finance. Прямая доля LetterOne в турецком операторе составляет 13,2%.

Telia рассчитывает закрыть сделку во II половине 2020 года.

Совокупные инвестиции Telia в бизнес в Турции составили около $1,39 млрд; по оценкам шведско-финской компании всего она получила около $3 млрд в виде дивидендов от Turkcell и дохода от продажи актива.

Turkcell была основана в 1993 году, в числе основателей была Sonera (сейчас входит в состав Telia). В 1999 году Sonera и Cukurova заключили соглашение о создании Turkcell Holding, в которую был передан 51% Turkcell. Из них Sonera приобрела 47,1%. Вдобавок Sonera сохранила прямое владение 13,3% Turkcell.

В 2002 году Sonera объединилась с Telia и стала называться TeliaSonera (ныне - Telia Company), а в 2017 году продала двумя траншами свой прямой пакет в Turkcell, сохранив лишь 24% через холдинговую структуру.

"Альфа-групп", предшественница LetterOne, стала совладельцем Turkcell в 2005 году, когда приобрела 49% акций CTH (51% остались у Cukurova).

С 2005 года акционеры турецкого оператора конфликтуют: LetterOne добивается от Cukurova получения 13,2% акций Turkcell. Этот пакет Cukurova предоставила в залог по кредиту на $1,7 млрд, взятому у "Альфа-групп" в 2005 году и не погашенному своевременно. В 2014 году Cukurova смогла привлечь средства для погашения кредита, но российская компания продолжала добиваться выдачи доли в Turkcell вместо денег, срок выплаты которых прошел. LetterOne несколько раз обращалась к Cukurova с офертой о выкупе доли. Однако турецкий холдинг отклонил это предложение и, со своей стороны, подал в Лондонский международный арбитраж иск к L1 с требованием продать ее долю в Turkcell. Суд отклонил иск.

Выход Telia из актива должен урегулировать все взаимные претензии акционеров вокруг Turkcell, которые создавали сложности с точки зрения корпоративного управления компанией, отмечается в сообщении шведско-финской компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, TURKCELL, TELIA, СДЕЛКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]