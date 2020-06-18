США приостанавливают переговоры о налогах для цифровых компаний с европейскими странами

Международные переговоры о налогообложении технологических компаний зашли в тупик, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, призвав взять паузу в обсуждениях на фоне кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Позиция США еще больше ослабляет шансы на заключение соглашения в рамках и без того напряженных переговоров. Если сделка не будет заключена, европейские компании с большей вероятностью будут продвигать собственные налоги на цифровые компании, в числе которых американские технологические компании Facebook Inc. и Alphabet Inc.

США грозятся ввести ответные меры в случае, если европейские страны пойдут на такой шаг.

Мнучин изложил свою позицию в письме своим коллегам из Великобритании, Франции, Италии и Испании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. США предлагают приостановить переговоры, чтобы страны смогли сфокусироваться на пандемии коронавируса и восстановлении экономики, говорится в заявлении министерства финансов страны.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал, что четыре страны отправили США совместный ответ на письмо, подтвердив свою приверженность заключению международного соглашения о "справедливом налогообложении цифровых гигантов" как можно скорее.

Более 100 стран в течение нескольких лет пытаются пересмотреть правила в отношении налогов на прибыль транснациональных компаний.

Европейские страны говорят, что крупные американские технологические компании получают прибыль от их граждан, но платят налоги в других странах.

Участники переговоров рассчитывали заключить соглашение о новых глобальных правилах в текущем году. Подобная сделка могла бы привести к отмене отдельных налогов на цифровые компании, подобных тем, что ввели Франция и Великобритания.