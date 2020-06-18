США приостанавливают переговоры о налогах для цифровых компаний с европейскими странами

Международные переговоры о налогообложении технологических компаний зашли в тупик, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, призвав взять паузу в обсуждениях на фоне кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Позиция США еще больше ослабляет шансы на заключение соглашения в рамках и без того напряженных переговоров. Если сделка не будет заключена, европейские компании с большей вероятностью будут продвигать собственные налоги на цифровые компании, в числе которых американские технологические компании Facebook Inc. и Alphabet Inc.
США грозятся ввести ответные меры в случае, если европейские страны пойдут на такой шаг.
Мнучин изложил свою позицию в письме своим коллегам из Великобритании, Франции, Италии и Испании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. США предлагают приостановить переговоры, чтобы страны смогли сфокусироваться на пандемии коронавируса и восстановлении экономики, говорится в заявлении министерства финансов страны.
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал, что четыре страны отправили США совместный ответ на письмо, подтвердив свою приверженность заключению международного соглашения о "справедливом налогообложении цифровых гигантов" как можно скорее.
Более 100 стран в течение нескольких лет пытаются пересмотреть правила в отношении налогов на прибыль транснациональных компаний.
Европейские страны говорят, что крупные американские технологические компании получают прибыль от их граждан, но платят налоги в других странах.
Участники переговоров рассчитывали заключить соглашение о новых глобальных правилах в текущем году. Подобная сделка могла бы привести к отмене отдельных налогов на цифровые компании, подобных тем, что ввели Франция и Великобритания.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Армения постоянно пытается изменить формат переговоров по Карабаху – президент Азербайджана
Баку предлагает Киеву воспользоваться региональными транспортными маршрутами
Технический комитет ОПЕК+ не обсуждал возможного продления сделки на август
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $27 млн
RSM Azerbaijan проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности СХПП за 2019 год
Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделя продали за 210 тыс. евро
Число жертв коронавируса в мире превысило 448,9 тыс. человек, число инфицированных - 8,3 млн
Число заразившихся коронавирусом в Пекине за последние семь дней превысило 150 человек - власти
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог