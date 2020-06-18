RSM Azerbaijan проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности СХПП за 2019 год

ООО «RSM Azerbaijan» проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП) за 2019 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«RSM Azerbaijan выбрана аудитором финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год», отметили в обществе.

СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Б.Рустамбеков