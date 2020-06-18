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Финансы 18.06.2020 12:46

RSM Azerbaijan проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности СХПП за 2019 год

ООО «RSM Azerbaijan» проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП) за 2019 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«RSM Azerbaijan выбрана аудитором финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год», отметили в обществе.

СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СХПП, АУДИТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]