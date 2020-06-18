В Германии заинтересованы в возвращении вывезенных из СССР во время Второй мировой войны культурных ценностей - посольство ФРГ в Москве

Берлин по-прежнему заинтересован в возвращении незаконно вывезенных из стран СССР в годы Второй мировой войны культурных ценностей, этот процесс продолжается, несмотря на приостановку межправительственного диалога, заявили в посольстве ФРГ в Москве.
"Процесс возвращения культурных ценностей, незаконно вывезенных в ходе Второй мировой войны из бывшего Советского Союза в Германию, продолжается. Германия по-прежнему заинтересована в том, чтобы вернуть незаконно находящиеся там культурные ценности", - сказали "Интерфаксу" в посольстве в четверг.
В дипмиссии отметили, что в германских учреждениях и на рынке предметов искусства проводится тщательное изучение происхождения культурных ценностей, "в результате чего к своим истинным владельцам также возвращаются объекты, перемещенные во время войны".
"Федеральное правительство отдает себе отчет как о военных потерях бывшего Советского Союза, так и великом горе, принесенном стране войной", - добавили в посольстве.
Ранее в отдельных случаях удавалось находить решения в рамках межправительственного диалога, проходившего на основе российско-германского Соглашения о культурном сотрудничестве, в котором зафиксировано взаимное стремление обеих сторон к тому, чтобы пропавшие или незаконно вывезенные культурные ценности, находящиеся на их территории, были возвращены владельцам или их наследникам.
"К сожалению, несколько лет назад межправительственный диалог был приостановлен", - сказали в дипмиссии.
Тем не менее, и в последние годы есть примеры успешного сотрудничества в этой сфере: в 2017-м году картина Василия Поленова "Пруд с ветлами" была возвращена из ФРГ в Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, в 2019-м в музей-заповедник "Павловск" было возвращено ценное фарфоровое блюдо из столового сервиза императора Павла I и его супруги Софии Доротеи Вюртембергской (Марии Федоровны).
"Что касается сотрудничества германских и российских исследователей в этой области, в рамках Германо-российского музейного диалога специалисты совместно и систематически изучают потери российских музеев, понесенные ими в годы Второй мировой войны", - добавили в посольстве ФРГ.
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов ранее заявил в интервью "Интерфаксу", что Москва рассчитывает на встречные усилия Берлина по возвращению российских перемещенных ценностей и восстановлению уничтоженного Второй мировой войной культурного достояния РФ.
"Жесты доброй воли" должны быть взаимными. Рассчитываем на встречные усилия германской стороны по поиску и возвращению российских перемещённых ценностей, а также другие акции по восстановлению уничтоженного войной культурного достояния России", - сказал Титов.
Он отметил, что Москва "готова к совместным проектам с партнёрами, которые имели бы целью сделать трофейное искусство достоянием широкой публики".
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