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Дальнее зарубежье 18.06.2020 17:47

США, Канада и ФРГ предостерегают Киев от уголовного преследования политических оппонентов

Посольства США, Канады и Германии на Украине обратились к украинской власти с напоминанием о недопустимости использования правоохранительной системы для преследования политических оппонентов.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - подчеркивается в сообщении посольства США в Киеве в соцсети Twitter.

Посольство Канады напомнило, что Украина с 2014 года прошла длинный путь демократических реформ, а требование общества соблюдать порядок и закон было четко выражено "Революцией достоинства".

"Сегодня эти принцы остаются краеугольными и украинцы ожидают, что правительство будет их соблюдать. Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане заслуживают презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое", - подчеркивается в сообщении посольства в Twitter.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен напомнила об уголовном преследовании Юлии Тимошенко во время президентской каденции Виктора Януковича.

"Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом", - заявила она, сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

Как сообщалось, в четверг, 18 июня, состоится заседание суда по делу пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Ожидается, что прокуратура будет требовать избрать для него меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как сообщил Офис генпрокурора, народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

Как сообщалось, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет и информацией о том, что семья первого замруководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники, кроме украинского, имеют гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяется опубликованная в СМИ информация в отношении Семочко.

Глава СВР Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: супруга и дочь Семочко имеют российское гражданство.

Тогдашний президент Украины Порошенко указом от 12 апреля 2019 года уволил Семочко с должности.

Семочко 23 мая 2019 года обратился в суд с исковым заявлением, в котором утверждал, что его увольнение было незаконным. Заявление было отклонено судом из-за просрочки месячного срока и отсутствия доказательств уважительной причины, по которой заявление не было подано вовремя. Адвокаты Семочко убедили суд в уважительности просрочки, поскольку с 8 по 22 апреля тот находился на больничном. После этого суд открыл производство по делу.

После начала рассмотрения дела Порошенко неоднократно вызывался на допросы по нему, однако на вызовы не приходил.

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