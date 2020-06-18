План развития экономики будет представлен Путину 19 июня - Песков

В Кремле уверены, что доработанный Общенациональный план развития экономики будут представлен президенту своевременно, после чего глава государства будет еще какое-то время с ним знакомиться.

"Срок стоит 19 июня в поручении президента (о доработке плана - ИФ). План будет представлен в установленные сроки, потом президенту потребуется какое-то время для ознакомления с ним", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После этого, по словам представителя Кремля, президент решит, в каком формате он обсудит доработанный документ с правительством.