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СНГ 18.06.2020 17:27

План развития экономики будет представлен Путину 19 июня - Песков

В Кремле уверены, что доработанный Общенациональный план развития экономики будут представлен президенту своевременно, после чего глава государства будет еще какое-то время с ним знакомиться.

"Срок стоит 19 июня в поручении президента (о доработке плана - ИФ). План будет представлен в установленные сроки, потом президенту потребуется какое-то время для ознакомления с ним", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После этого, по словам представителя Кремля, президент решит, в каком формате он обсудит доработанный документ с правительством.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ПЛАН, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]