План развития экономики будет представлен Путину 19 июня - Песков

В Кремле уверены, что доработанный Общенациональный план развития экономики будут представлен президенту своевременно, после чего глава государства будет еще какое-то время с ним знакомиться.
"Срок стоит 19 июня в поручении президента (о доработке плана - ИФ). План будет представлен в установленные сроки, потом президенту потребуется какое-то время для ознакомления с ним", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
После этого, по словам представителя Кремля, президент решит, в каком формате он обсудит доработанный документ с правительством.
Президент Азербайджана с сожалением сообщил, что не приедет в Москву на парад 24 июня
Путин и Алиев обсудили борьбу с коронавирусом
Вкладчики ликвидированных в Азербайджане банков получили компенсаций на 61,6 млн манатов
Банки Азербайджана продлят до 30 сентября срок действия пластиковых карт для населения
Premium Bank сократил в 2019г портфель по кредитованию транспорта на 2%
Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим до 1 августа, вводят на 2 недели в Баку систему СМС-разрешений для населения
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 11,3 тыс.
ВОЗ рассчитывает на миллионные объемы производства вакцин от коронавируса в 2020 году
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог