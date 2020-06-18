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Дальнее зарубежье 18.06.2020 18:03

У Таллина вызывает озабоченность вывод части войск США из Германии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) выразили озабоченность в связи с планами США вывести часть своих войск из Германии.

"Интересам Эстонии отвечает, чтобы США не выводили свои войска из Европы. Мы бы хотели противоположной новости: что доставят больше солдат в Европу", - сказал глава МИД на правительственной пресс-конференции в четверг.

Рейнсалу отметил, что сокращение войск США в Европе "это длящаяся на протяжении поколения тенденция, которая нам не нравится".

При этом он выразил надежду, что передислокация войск "не ослабит коллективную оборону НАТО".

Его поддержал глава правительства Ратас, сказав, что "присутствие войск США в регионе очень важно и сокращение войск вызывает у Эстонии озабоченность. Мы бы хотели видеть больший след США".

По его словам, "целью Эстонии является всестороннее сотрудничество с США и их присутствие на учениях в нашем регионе".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]