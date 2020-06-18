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СНГ 18.06.2020 18:31

Посла РФ пригласили в МИД Германии в связи с делом об убийстве в Берлине

Посольство РФ в ФРГ в четверг подтвердило, что посол вызван в МИД в Берлине.

"Посольство России в ФРГ подтверждает, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев был приглашён в МИД ФРГ. Посещение запланировано на вторую половину дня", - сообщил журналистам представитель ведомства.

Ранее в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что посол РФ в Берлине был приглашен в министерство иностранных дел ФРГ в связи с делом об убийстве в 2019 году выходца из Чечни в берлинском районе Тиргартен.

Заявления министра прозвучали после того, как ранее в четверг Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по делу об этом убийстве. Как считают в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста и считали, что он участвует в террористическом объединении "Кавказский эмират".

Россиянин подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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