Посла РФ пригласили в МИД Германии в связи с делом об убийстве в Берлине

Посольство РФ в ФРГ в четверг подтвердило, что посол вызван в МИД в Берлине.

"Посольство России в ФРГ подтверждает, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев был приглашён в МИД ФРГ. Посещение запланировано на вторую половину дня", - сообщил журналистам представитель ведомства.

Ранее в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что посол РФ в Берлине был приглашен в министерство иностранных дел ФРГ в связи с делом об убийстве в 2019 году выходца из Чечни в берлинском районе Тиргартен.

Заявления министра прозвучали после того, как ранее в четверг Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по делу об этом убийстве. Как считают в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста и считали, что он участвует в террористическом объединении "Кавказский эмират".

Россиянин подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.