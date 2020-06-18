Тегеран на фоне новых санкций США против Сирии намерен активизировать торговлю с Дамаском

Тегеран осуждает новые санкции Вашингтона в отношении Сирии и намерен расширить торговые связи с Дамаском, заявил в четверг представить МИД Ирана Аббас Мусави.
"Поскольку мир столкнулся с пандемией коронавируса, введение таких бесчеловечных санкций только усилит страдания сирийского народа", - приводит слова Мусави ливанское издание "Дейли стар".
"Мы продолжим наше экономическое сотрудничество со стойкой сирийской нацией и сирийским правительством, а также укрепим наши экономические отношения, несмотря на санкции", - добавил он.
Накануне США ввели в действие новые санкции против Сирии в соответствии с так называемым "законом Цезаря" или "Актом о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act).
В санкционных списках, в частности, оказались президент Сирии Башар Асад и его жена Асме Асад. Согласно документу, всего в черных списках пока что 39 лиц и структур. Так, под санкции попадает афганская шиитская организация "Фатимиюн", участвующая в военном конфликте в Сирии на стороне сирийская правительственных сил: ее отряды сформированы из беженцев-афганцев, проживающих в Иране; "Фатимиюн" связывают с Корпусом Стражей Исламской революции.
В соответствии с положениями "закона Цезаря", санкции направлены против лиц, которые способствуют приобретению Асадом товаров и услуг или технологий, которые поддерживают военные действия правительства, а также его авиационную и нефтегазодобывающие отрасли.
В заявлении Помпео отмечается, что введение санкций "знаменуют начало того, что станет продолжительной кампанией экономического и политического давления с целью положить конец получению Асадом прибылей и поддержки, которую он использует для ведения войны и совершения массовых злодеяний против сирийского народа".
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