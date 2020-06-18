Власти смогли взять под контроль вспышку коронавируса в Пекине - эпидемиолог

Китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса COVID-19 в Пекине, заявил в четверг главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью.
"Эпидемия в Пекине взята под контроль", - приводит его слова британское издание The Guardian.
"Когда я говорю, что она под контролем, это не значит, что количество случаев завтра или послезавтра сравняется с нолем", - уточнил он.
Он объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и, хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе - феврале этого года.
Ранее медицинские власти столицы Китая сообщили, что, начиная с 11 июня, в Пекине выявлено 158 инфицированных COVID-19.
Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади".
По сообщениям провинциальных властей, новые больные выявлены в других регионах страны, в частности, в провинциях Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Сычуань, городе центрального подчинения Тяньцзине. Все они в той или иной степени и форме контактировали с работниками рынка "Синьфади".
Власти столицы назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной". В связи с этим в Пекине со вторника действует второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Как сообщалось, со вторника введены масштабные ограничительные меры. Отменены тысячи авиарейсов между Пекином и другими районами Китая, введен запрет на выезд за пределы города автомашин такси, столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома, закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения, прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов.
В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах, расположенных вблизи рынка "Синьфади", введены жесткие карантинные меры.
Президент Азербайджана с сожалением сообщил, что не приедет в Москву на парад 24 июня
Путин и Алиев обсудили борьбу с коронавирусом
Вкладчики ликвидированных в Азербайджане банков получили компенсаций на 61,6 млн манатов
Банки Азербайджана продлят до 30 сентября срок действия пластиковых карт для населения
Premium Bank сократил в 2019г портфель по кредитованию транспорта на 2%
Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим до 1 августа, вводят на 2 недели в Баку систему СМС-разрешений для населения
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 11,3 тыс.
ВОЗ рассчитывает на миллионные объемы производства вакцин от коронавируса в 2020 году
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог