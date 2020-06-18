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СНГ 18.06.2020 19:05

МККК направил в Донецк более 45 тонн гуманитарного груза

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса более 45 тонн продуктовых наборов и стройматериалов, сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня три грузовика с помощью последовало за КПВВ "Новотроицкое" в Донецк", - сказано в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, МККК, ДОНЕЦК, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]