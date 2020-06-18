МККК направил в Донецк более 45 тонн гуманитарного груза

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса более 45 тонн продуктовых наборов и стройматериалов, сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня три грузовика с помощью последовало за КПВВ "Новотроицкое" в Донецк", - сказано в сообщении.