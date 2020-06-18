ВОЗ рассчитывает на миллионные объемы производства вакцин от коронавируса в 2020 году

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг выразили надежду на производство сотен миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19 уже в 2020 году.
"Я надеюсь на это, я настроена оптимистично. Но разработка вакцины является сложным процессом, в ходе возникают неопределенности", - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
По ее словам, цель изготовить в этом году несколько сотен миллионов доз вакцины является оптимистичной. "Хорошо то, что у нас есть много вакцин и платформ (по их разработке - ИФ), поэтому даже если первая или вторая (вакцина - ИФ) окажется неудачной, мы не должны терять надежду, мы не должны сдаваться", - добавила она.
Эксперт ВОЗ подчеркнула, что есть надежда на производство до 2 млрд доз трех разных вакцин против коронавируса к концу 2021 года, однако, по ее словам, реализация такого плана под вопросом.
Сваминатан также отметила, что ВОЗ составляет план, который поможет решить, кто получит первые дозы вакцины после того, как она будет одобрена экспертами. Приоритет отдадут работникам, находящимся на передовой линии борьбы с пандемией COVID-19, и тем, кто находится в уязвимом положении из-за возраста или других заболеваний, а также работникам учреждений с высоким риском передачи инфекции, в том числе тюрем и домов престарелых.
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