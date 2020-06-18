Глава МИД Индии подтверждает планы участия в видеоконференции с коллегами из РФ и КНР

Глава МИД Индии примет участие в намеченной на 23 июня видеоконференции министров иностранных дел России, Индии и Китая (РИК), сообщили "Интерфаксу" в индийском посольстве в Москве.

"Представитель МИД Индии подтвердил, что индийский министр иностранных дел примет участие во встрече 23 июня и обсудит связанный с коронавирусом кризис", - отметили в дипмиссии.

Накануне появились сообщения о том, что видеоконференция министров иностранных дел РИК будет отложена в связи обострением ситуации на границе Индии и Китая.

В посольстве Индии в Москве заявили, что не могут подтвердить эту информацию, а в МИД РФ отметили, что 23 июня по-прежнему прорабатывается в качестве даты проведения консультаций.