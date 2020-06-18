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Дальнее зарубежье 18.06.2020 19:14

Глава МИД Индии подтверждает планы участия в видеоконференции с коллегами из РФ и КНР

Глава МИД Индии примет участие в намеченной на 23 июня видеоконференции министров иностранных дел России, Индии и Китая (РИК), сообщили "Интерфаксу" в индийском посольстве в Москве.

"Представитель МИД Индии подтвердил, что индийский министр иностранных дел примет участие во встрече 23 июня и обсудит связанный с коронавирусом кризис", - отметили в дипмиссии.

Накануне появились сообщения о том, что видеоконференция министров иностранных дел РИК будет отложена в связи обострением ситуации на границе Индии и Китая.

В посольстве Индии в Москве заявили, что не могут подтвердить эту информацию, а в МИД РФ отметили, что 23 июня по-прежнему прорабатывается в качестве даты проведения консультаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]