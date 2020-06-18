Адвокат претендента на пост президента Белоруссии Бабарико до сих пор не знает причин задержания своего подзащитного

Адвоката претендующего на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико до сих пор не уведомили, в каком статусе находится его подзащитный и по какой причине было осуществлено его задержание.

"Меня, адвоката, на данный момент никто не уведомил ни о том, в каком статусе подзащитный, ни о том, по какой причине состоялось его задержание, ни о том, какие у них (Департамент финансовых расследований - ИФ) намерения и дальнейшие планы", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Дмитрий Лаевский.