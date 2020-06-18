Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9134 RUR   0.0244 GBR   2.1339 TRY   0.2482

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 37.96 -0.42 Brent 40.71 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.06.2020 17:15

Адвокат претендента на пост президента Белоруссии Бабарико до сих пор не знает причин задержания своего подзащитного

Адвоката претендующего на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико до сих пор не уведомили, в каком статусе находится его подзащитный и по какой причине было осуществлено его задержание.

"Меня, адвоката, на данный момент никто не уведомил ни о том, в каком статусе подзащитный, ни о том, по какой причине состоялось его задержание, ни о том, какие у них (Департамент финансовых расследований - ИФ) намерения и дальнейшие планы", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Дмитрий Лаевский.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БАБАРИКО, ЗАДЕРЖАНИЕ, АДВОКАТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]