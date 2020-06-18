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СНГ 18.06.2020 19:25

Премьер РФ в разговоре с казахстанским коллегой пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили по телефону совместные меры по борьбе с распространением COVID-19, сообщила пресс-служба премьера республики.

"Глава российского правительства передал в адрес первого президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева теплые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра Казахстана.

Стороны также обсудили состояние и перспективы казахстанско-российского двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной, инвестиционной и других сферах, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС, указывается в сообщении.

Ранее в четверг пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, самоизолировался и продолжает работу дистанционно.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]