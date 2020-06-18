Киевский суд изберет меру пресечения для Порошенко 1 июля

Заседание Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко перенесено на 14.00 1 июля.

Как передает в четверг корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение о переносе рассмотрения ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства принял следственный судья Сергей Вовк в связи с организационными вопросами, связанными с изменением ходатайства прокуратуры.

"Они изменили ходатайство о мере пресечения, они уже не хотят ареста, они хотят личного обязательства... и препятствовать тому, чтобы Порошенко путешествовал по миру", - сказал адвокат Порошенко Игорь Головань по окончании заседания.

Как сообщалось, народный депутат Порошенко подозревается в том, что будучи президентом Украины, в 2018 году "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины".

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.