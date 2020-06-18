Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9134 RUR   0.0244 GBR   2.1339 TRY   0.2482

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 37.96 -0.42 Brent 40.71 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.06.2020 17:36

Киевский суд изберет меру пресечения для Порошенко 1 июля

Заседание Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко перенесено на 14.00 1 июля.

Как передает в четверг корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение о переносе рассмотрения ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства принял следственный судья Сергей Вовк в связи с организационными вопросами, связанными с изменением ходатайства прокуратуры.

"Они изменили ходатайство о мере пресечения, они уже не хотят ареста, они хотят личного обязательства... и препятствовать тому, чтобы Порошенко путешествовал по миру", - сказал адвокат Порошенко Игорь Головань по окончании заседания.

Как сообщалось, народный депутат Порошенко подозревается в том, что будучи президентом Украины, в 2018 году "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины".

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, СУД, ПЕРЕНОС


Похожие новости


Порошенко вызван на допрос как свидетель по делу о незаконном перемещении через границу полусотни картин всемирно известных художников Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко - адвокат Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает к Майдану, но он этого не боится Порошенко вновь не прибыл в Бюро расследований, адвокат принес его письменные показания Порошенко продолжает игнорировать вызовы на допрос, отмечает глава Госбюро расследований Украины Порошенко заявил о попытках атак изнутри и извне на армию, язык и веру

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]