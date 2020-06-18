В Таджикистане за сутки выявлено 58 случаев заражения COVID-19

В Таджикистане за минувшие сутки зафиксировано 58 новых подтвержденных фактов заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 5 279 человек, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано летальных исходов, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончался 51 пациент, 3 762 (71.2%) больных выздоровели.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения коронавирусной инфекцией 30 апреля.