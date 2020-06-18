Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под стражи

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна на решение суда общей юрисдикции об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна.

Таким образом, экс-президент освобожден из-под ареста.

"Освободить Роберта Кочаряна из-под ареста под залог в размере 2 млрд драмов ($4,1 млн)", - заявил судья Никогосян.

13 мая суд общей юрисдикции отказался освобождать из-под ареста Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, под поручительство четырех бывших премьер-министров.

На заседании суда 8 мая бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, Карен Карапетян выступили с ходатайством об освобождении Кочаряна под личное поручительство, выплатив по 500 тыс. драмов ($1041).

В мае 2019 года Кочарян был освобожден решением суда,но Апелляционный суд в июне того же года принял решение о новом аресте.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Тогда действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.