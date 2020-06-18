Умерла младшая сестра Джона Кеннеди

В США в возрасте 92 лет умерла младшая сестра президента Джона Кеннеди Джин Кеннеди Смит. Она умерла у себя дома на Манхэттене, сообщила The New York Times ее дочь Ким. Джин Кеннеди Смит была последней живущей из братьев и сестер убитого в 1963 году президента.
В 90-х годах Смит была представителем президента Билла Клинтона в Дублине и сыграла важную роль в мирном урегулировании в Северной Ирландии. В знак признания президент Ирландии Мэри Макэлис в 1998 году присвоила ей почетное ирландское гражданство, а в 2011 году Кеннеди Смит вошла в Ирландско-американский Зал Славы.
Джин Кеннеди в 1956 году вышла замуж за финансового советника клана Кеннеди и будущего организатора предвыборных президентских кампаний Джона и Роберта Кеннеди Стивена Смита. Как напоминает ABC News, считалось, что она привлекала к себе внимание прессы намного меньше, чем остальные ее братья и сестры. В 2016 году она опубликовала воспоминания "The Nine of Us" ("Нас было девять"), в которых написала, что в основном ощущала, что ее детство было самым обыкновенным.
У видного политика-демократа, занимавшего посты председателя SEC, главы Морской комиссии США и посла США в Великобритании Джозефа Кеннеди-старшего и Розы Фицджеральд, дочери первого мэра Бостона, было девять детей.
Старший сын, Джозеф Кеннеди-младший, которому прочили политическую карьеру, погиб на войне. Кэтлин Кеннеди разбилась в авиакатастрофе во Франции в 1948 году. Джон Кеннеди был убит в 1963 году, сенатор и генпрокурор Роберт Кеннеди - в 1968 году.
Розмари Кеннеди, получившая отставание в развитии, в возрасте 23 лет перенесла префронтальную лоботомию, после чего до конца жизни оставалась на уровне двухлетнего ребенка. Она умерла в 2005 году. В 2006 году умерла Патриция Хелен Кеннеди Лоуфорд, киноактриса, меценат и соучредитель Национального комитета по литературоведению.
В 2009 году умерла Юнис Кеннеди Шрайвер, политическая и общественная активистка, основатель международных специальных Олимпийских игр для людей, страдающих умственной отсталостью. Дочь Юнис Мария замужем за экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.
Также в 2009 году умер Эдвард Кеннеди, бывший сенатором от Массачусетса на протяжении 47 лет. Он был самым младшим из детей Джозефа Кеннеди-старшего.
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