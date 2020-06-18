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Финансы 18.06.2020 17:55

Вкладчики ликвидированных в Азербайджане банков получили компенсаций на 61,6 млн манатов

Вкладчики AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank на 17 июня получили компенсацию по застрахованным вкладам на сумму 61,6 млн манатов, сообщает Фонд страхования вкладов (ADIF).

"По данным на 17 июня 2020 года ADIF осуществил выплату компенсаций вкладчикам AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по застрахованным вкладам в размере 61,6 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется безналичным способом посредством 35 филиалов ОАО "Kapital Bank". Банком-агентом для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" выбран МБА.

Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.

А. Мамедов

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Тэги: ADIF, БАНКИ, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]