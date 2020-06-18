Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 11,3 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 338 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 117 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 11,329 тыс. человек, число вылечившихся – 6,192 тыс., скончавшихся - 139.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4,998 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,1 тыс. тестов.

Как в свою очередь отметил на брифинге председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы, всего в стране на сегодняшний день проведено свыше 400 тыс. тестов.

«На сегодняшний день в реанимационных отделениях находятся 157 инфицированных, 30 человек подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», - заявил Байрамлы.

А. Мамедов