Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 11,3 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 338 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 117 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 11,329 тыс. человек, число вылечившихся – 6,192 тыс., скончавшихся - 139.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4,998 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 6,1 тыс. тестов.
Как в свою очередь отметил на брифинге председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы, всего в стране на сегодняшний день проведено свыше 400 тыс. тестов.
«На сегодняшний день в реанимационных отделениях находятся 157 инфицированных, 30 человек подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», - заявил Байрамлы.
А. Мамедов
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