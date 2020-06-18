Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9134 RUR   0.0244 GBR   2.1339 TRY   0.2482

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 37.96 -0.42 Brent 40.71 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 18.06.2020 18:30

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 11,3 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 338 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 117 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 11,329 тыс. человек, число вылечившихся – 6,192 тыс., скончавшихся - 139.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4,998 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,1 тыс. тестов.

Как в свою очередь отметил на брифинге председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы, всего в стране на сегодняшний день проведено свыше 400 тыс. тестов.

«На сегодняшний день в реанимационных отделениях находятся 157 инфицированных, 30 человек подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», - заявил Байрамлы.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Пашинян заявляет о массовых нарушениях масочного режима в Армении, где за сутки коронавирус выявлен у 665 человек Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приближается к 11 тыс Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 10,6 тыс Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 10,3 тыс В Армении за сутки 397 заражений коронавирусом, скончались 19 человек Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 879

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]