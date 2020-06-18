Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим до 1 августа, вводят на 2 недели в Баку систему СМС-разрешений для населения

Власти Азербайджана приняли решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг.

Абдуллаева добавила, что наряду с этим, в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим.

«В этот 14-тидневный срок население этих городов сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-разрешений и специальных разрешений», - отметила она.

Абдуллаева добавила, что в этот двухнедельный срок в этих городах будет запрещена деятельность торговых центров и моллов, объекты общепита смогут работать только на вынос, приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, музеев. При этом она добавила, что в этот период будет работать без ограничений метро, будут открыты парки и бульвары. Абдуллаева подчеркнула, что лицам старше 65 лет рекомендуется не выходить на улицу в этот период.

В последние 3 недели в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных.

А. Азизов