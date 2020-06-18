Население в Азербайджане не соблюдает эпидемиологических требований - Байрамлы

Председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы заявил о неудовлетворительном состоянии в Баку и других крупных городах Азербайджана с использованием медицинских масок в общественных местах.
«К сожалению, часть населения все еще безответственно подходит к вопросу ношения масок. Лица, у которых не наблюдаются симптомов, ходят по улицам без масок, что приводит к росту числа зараженных. Все еще наблюдаются массовые заражения на поминках», - сказал Байрамлы на брифинге в четверг.
По его словам, ряд больных обращается к врачам только после ухудшения симптомов, что вызывает резкий рост загруженности больниц.
«В последние дни у нас были моменты, когда загруженность в больницах специального режима составляла 85%, что не может нас не беспокоить. В результате появилась необходимость увеличения койко-мест и привлечения к лечению коронавируса новых больниц», - сказал глава TABIB.
Байрамлы добавил, что завершена подготовительная работа по лечению лиц без симптомов или со слабыми симптомами на дому.
«В связи с этим мы завершаем подготовку мобильного приложения, которое позволит отслеживать состояние больных, принимающих лечение на дому», - сказал Байрамлы.
По последним данным, общее число зараженных Covid-19 в азербайджане достигло 11,329 тыс., вылечившихся – 6,192 тыс., скончавшихся - 139.
А. Мамедов
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