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Здравоохранение 18.06.2020 19:29

Население в Азербайджане не соблюдает эпидемиологических требований - Байрамлы

Председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы заявил о неудовлетворительном состоянии в Баку и других крупных городах Азербайджана с использованием медицинских масок в общественных местах.

«К сожалению, часть населения все еще безответственно подходит к вопросу ношения масок. Лица, у которых не наблюдаются симптомов, ходят по улицам без масок, что приводит к росту числа зараженных. Все еще наблюдаются массовые заражения на поминках», - сказал Байрамлы на брифинге в четверг.

По его словам, ряд больных обращается к врачам только после ухудшения симптомов, что вызывает резкий рост загруженности больниц.

«В последние дни у нас были моменты, когда загруженность в больницах специального режима составляла 85%, что не может нас не беспокоить. В результате появилась необходимость увеличения койко-мест и привлечения к лечению коронавируса новых больниц», - сказал глава TABIB.

Байрамлы добавил, что завершена подготовительная работа по лечению лиц без симптомов или со слабыми симптомами на дому.

«В связи с этим мы завершаем подготовку мобильного приложения, которое позволит отслеживать состояние больных, принимающих лечение на дому», - сказал Байрамлы.

По последним данным, общее число зараженных Covid-19 в азербайджане достигло 11,329 тыс., вылечившихся – 6,192 тыс., скончавшихся - 139.

А. Мамедов

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Тэги: МАСКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]