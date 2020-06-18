Нефть дорожает на ожиданиях сигналов мониторингового комитета ОПЕК+, цена Brent - $41,21 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг уверенно растут на ожиданиях сигналов от министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:56 подорожали на $0,50 (на 1,23%) - до $41,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на $0,49 (на 1,29%) - до $38,45 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг обсуждает ситуацию на рынке и исполнение обязательств странами-участниками - этот пункт приобретает особое значение, когда существование сделки по совместному ограничению нефтедобычи поставлено в зависимость от ее исполнения.

"Разумеется, заседание может пойти не так. Члены, которые не полностью выполняют свои обязательства по сокращению добычи, всегда являются причиной споров для крупных игроков альянса", - говорит аналитик нефтяного рынка Rystad Energy Луиз Диксон.

Выход на устойчивое восстановление нефтяного рынка еще не близок, и это все понимают, приводит твиттер Минэнерго РФ слова главы ведомства Александра Новака в ходе заседания комитета.

Технический комитет ОПЕК+ (JTC) в ходе заседания в среду не обсуждал возможного продления ограничений по добыче нефти, действующих в мае-июле, еще и на август, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами заседания.

ОПЕК в среду сохранила прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с - до 90,6 млн б/с.

Между тем прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в этом году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,215 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,5 млн баррелей.