Власти Азербайджана продлили срок закрытия границы до 1 августа

Власти Азербайджана приняли решение продлить ограничения на въезд/выезд в страну до 1 августа, сообщила пресс-секретарь МИД страны Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг.

Срок текущего запрета истекал 1 июля.

Данное решение принято с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

Абдуллаева добавила, что работы по возвращению граждан Азербайджана на родину будут продолжены.

«Вчера и сегодня были возвращены азербайджанские граждане, находившиеся в Турции. Они прошли тесты на коронавирус. Данная практика будет продолжена до 1 августа», - сказала пресс-секретарь МИД.

Въезд/выезд в Азербайджан закрыт со второй половины марта.

А. Мамедов