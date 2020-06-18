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Это интересно 18.06.2020 19:43

Власти Азербайджана продлили срок закрытия границы до 1 августа

Власти Азербайджана приняли решение продлить ограничения на въезд/выезд в страну до 1 августа, сообщила пресс-секретарь МИД страны Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг.

Срок текущего запрета истекал 1 июля.

Данное решение принято с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

Абдуллаева добавила, что работы по возвращению граждан Азербайджана на родину будут продолжены.

«Вчера и сегодня были возвращены азербайджанские граждане, находившиеся в Турции. Они прошли тесты на коронавирус. Данная практика будет продолжена до 1 августа», - сказала пресс-секретарь МИД.

Въезд/выезд в Азербайджан закрыт со второй половины марта.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ГРАНИЦЫ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]