Власти Азербайджана продлили срок закрытия границы до 1 августа

Власти Азербайджана приняли решение продлить ограничения на въезд/выезд в страну до 1 августа, сообщила пресс-секретарь МИД страны Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг.
Срок текущего запрета истекал 1 июля.
Данное решение принято с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19.
Абдуллаева добавила, что работы по возвращению граждан Азербайджана на родину будут продолжены.
«Вчера и сегодня были возвращены азербайджанские граждане, находившиеся в Турции. Они прошли тесты на коронавирус. Данная практика будет продолжена до 1 августа», - сказала пресс-секретарь МИД.
Въезд/выезд в Азербайджан закрыт со второй половины марта.
А. Мамедов
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