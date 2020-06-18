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Дальнее зарубежье 18.06.2020 20:05

В Нью-Йорке на следующей неделе откроют парикмахерские, офисы и магазины

Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг объявил, что на следующей неделе начнется второй этап снятия ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с коронавирусом, сообщают американские СМИ.

По его словам, с понедельника в городе смогут открыться парикмахерские, барбер-шопы, а также - офисы.

"Мы видим поступательный прогресс (в борьбе против коронавируса - ИФ). Пришло время, чтобы все готовились ко второму этапу снятия ограничений", - сказал де Блазио.

На прошлой неделе Нью-Йорк начал постепенно ослаблять ограничения. Работу возобновили и магазины розничной торговли.

По состоянию на 18 июня, в штате Нью-Йорке диагностировано более 406 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 30 тыс. инфицированных скончались.

Всего в США выявлено более 2,2 млн случаев заболевания COVID-19, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом превышает отметку в 120 тыс.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]