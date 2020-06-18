Опыт борьбы с коронавирусом будет востребован для решения проблем российской системы здравоохранения - Путин

Опыт российских специалистов, врачей и ученых в борьбе с коронавирусом в дальнейшем будет использован в интересах развития науки, уверен президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии вручения премии "Призвание". "Эта престижная, авторитетная премия уже в двадцатый раз присуждается представителям одной из самых гуманных и благородных профессий на Земле", - отмечается в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что сегодня, когда страна столкнулась с опасной угрозой - эпидемией коронавируса, многие, в том числе лауреаты премии "Призвание", находятся на рабочих местах, сражаются за жизни и здоровье своих пациентов, демонстрируют высочайшие профессиональные и личные качества, полную самоотдачу и настоящее мужество.
"Искренне благодарю вас, дорогие друзья, за самоотверженный, истинно подвижнический труд. Хочу подчеркнуть, что российское медицинское сообщество достойно ответило на нынешние вызовы. И этот колоссальный опыт обязательно будет востребован в дальнейшем - в интересах развития науки, повышения качества оказания медицинской помощи гражданам нашей страны, укрепления конкурентных преимуществ отечественной системы здравоохранения, решения её актуальных проблем", - отметил президент РФ.
Национальная премия "Призвание" - это общественная медицинская премия РФ, учреждена в декабре 2000 года.
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