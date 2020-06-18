Товарооборот между ЕС и Азербайджаном в 2016-2019гг вырос на 55% - глава Еврокомиссии

Товарооборот между странами Восточного партнерства и Европейским союзом в 2016-2019 годах существенно вырос, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«В 2016-2019 годах товарооборот между странами Восточного партнерства и ЕС существенно вырос. В частности товарооборот с Азербайджаном вырос на 55%, а с Украиной – на 50%», - сказала фон дер Ляйен на брифинге по итогам видео-саммита стран Европейского союза и шести государств-участников программы "Восточной партнерство".
Коснувшись вопроса заключения нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, председатель ЕК отметила, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
А. Мамедов
Казахстан в рамках ОПЕК+ в мае выполнил свои обязательства только на 71% - Минэнерго республики
Ирак пообещал в июне выполнить сделку ОПЕК+, в июле компенсирует 57 тыс. б/с, в августе-сентябре - 258 тыс. б/с - СМИ
Новак: все понимают, что выход на устойчивое восстановление нефтяного рынка еще не близок
Власти Азербайджана продлили срок закрытия границы до 1 августа
Население в Азербайджане не соблюдает эпидемиологических требований - Байрамлы
Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим до 1 августа, вводят на 2 недели в Баку систему СМС-разрешений для населения
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
НАТО готовится к повторной волне пандемии коронавируса - Столтенберг
Американские законодатели предлагают выделить $120 млрд на поддержку ресторанного бизнеса
В Киргизии снизили до 7% пороговый барьер для партий, участвующих в парламентских выборах
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог