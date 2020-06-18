Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9134 RUR   0.0244 GBR   2.1339 TRY   0.2482

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 37.96 -0.42 Brent 40.71 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 18.06.2020 20:55

Товарооборот между ЕС и Азербайджаном в 2016-2019гг вырос на 55% - глава Еврокомиссии

Товарооборот между странами Восточного партнерства и Европейским союзом в 2016-2019 годах существенно вырос, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«В 2016-2019 годах товарооборот между странами Восточного партнерства и ЕС существенно вырос. В частности товарооборот с Азербайджаном вырос на 55%, а с Украиной – на 50%», - сказала фон дер Ляйен на брифинге по итогам видео-саммита стран Европейского союза и шести государств-участников программы "Восточной партнерство".

Коснувшись вопроса заключения нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, председатель ЕК отметила, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТОВАРООБОРОТ, РОСТ


Похожие новости


На ЕС приходится до 50% внешней торговли Азербайджана – глава МИД Азербайджан увеличил в январе-октябре товарооборот со странами ЕС на 7%

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]