Товарооборот между ЕС и Азербайджаном в 2016-2019гг вырос на 55% - глава Еврокомиссии

Товарооборот между странами Восточного партнерства и Европейским союзом в 2016-2019 годах существенно вырос, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«В 2016-2019 годах товарооборот между странами Восточного партнерства и ЕС существенно вырос. В частности товарооборот с Азербайджаном вырос на 55%, а с Украиной – на 50%», - сказала фон дер Ляйен на брифинге по итогам видео-саммита стран Европейского союза и шести государств-участников программы "Восточной партнерство".

Коснувшись вопроса заключения нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, председатель ЕК отметила, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А. Мамедов