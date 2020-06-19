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Дальнее зарубежье 19.06.2020 09:20

Трамп счел политически мотивированным решение Верховного суда США оставить в силе защиту детей нелегалов от депортации

Президент США Дональд Трамп в четверг раскритиковал решение Верховного суда, который постановил оставить в силе введенную при Бараке Обаме защиту от депортации нелегалов, прибывших на территорию страны в детском возрасте.

"Эти ужасные, политически мотивированные решения Верховного суда - это выстрел из дробовика в лицо тем, кто с гордостью зовет себя республиканцем или консерватором", - написал он в твиттере.

Кроме того, Трамп написал, что не только решение по программе DACA вызывает в нем убежденность о необходимости новых кандидатов для Верховного суда. "Если радикальные левые демократы придут к власти, то вашей второй поправке, праву на жизнь, охране границ и религиозной свободе придет конец!" - написал он.

Трамп добавил, что решение Верховного суда по DACA, по его мнению, скорее политическое, а не юридическое, а что он сам - "действует в интересах Соединенных Штатов Америки".

"Как президент Соединенных Штатов я прошу юридического решения по DACA, а не политического... Верховный суд не хочет делать это, и поэтому мы начнем судебный процесс снова", - добавил он.

Ранее в четверг Верховный суд США отклонил ходатайство об отмене положения об отсроченных мерах в отношении детей иммигрантов.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы создала и ввела программу DACA летом 2012 года. Одной из основных целей программы является помощь нелегальным иммигрантам младше 30 лет, прибывшим в США еще детьми.

В соответствии с DACA американские власти обязались на два года отсрочить какие-либо меры, связанные с иммиграционным статусом молодых людей, получивших квалификацию для участия в программе. Участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США. DACA обеспечивает защитой около 800 тыс. человек в США.

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Тэги: США, ТРАМП, ИММИГРАНТЫ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]