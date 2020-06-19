Минэнерго: рост оптовых цен на бензин - рыночная реакция на восстановление экономики после мер по коронавирусу

Рост оптовых цен на бензин не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по коронавирусу. Такое мнение Минэнерго распространила пресс-служба ведомства в четверг.

"Наблюдаемый в настоящее время рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках. Также важно учитывать то, что в это время традиционно наблюдается сезонный рост спроса на нефтепродукты", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что оптовые (биржевые) цены в рыночной экономике подвержены волатильности. Так, после резкого падения оптовых цен на автомобильный бензин (вслед за нетбэком) в марте-апреле 2020 года (с 47,5 тыс. руб./т на начало марта до 39,4 тыс. руб./т к концу апреля), в мае наметился рост, обусловленный восстановлением спроса ввиду снятия карантинных мер.

"Несмотря на это, следует отметить, что розничные цены на моторные топлива остаются относительно стабильными на всей территории Российской Федерации. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо с начала года ниже темпов инфляции - 0,4% и минус 0,4% соответственно. Инфляция с начала года составила +2,5%", - подчеркивается в пресс-релизе.

"При этом, дефицита топлива на рынках нет. Производственные планы компаний выполняются - в частности, только за эту неделю производство автомобильного бензина увеличено на 6,8%, запасы НПЗ и ПНПО начали расти (+6,4% за неделю). При этом продажи на бирже удерживаются на уровне 27-28 тыс. т в сутки, то есть выше утвержденных нормативов реализации. Значительный эффект для наполнения рынка имеет бесперебойный выход на плановый режим работы на этой и прошлой неделе Московского, Ярославского НПЗ, Самарской и Уфимской групп НПЗ, а также увеличение загрузки ряда других системообразующих НПЗ. В настоящее время можно сказать о достаточности уровня запланированного производства и отгрузок для создания профицитного предложения на внутреннем рынке автомобильного бензина, что позволит в том числе стабилизировать ценовую ситуацию в оптовом сегменте как на фоне восстановления спроса на топливо внутри страны, так и в условиях роста котировок на мировых рынках", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина.

Благодаря проведенной работе с основными компаниями-производителями топлива, среднесуточный объем производства автомобильного бензина в июне 2020 г. (за 16 дней) по сравнению с маем уже вырос на 28,7 %, а отгрузка на внутренний рынок выросла на 40,9 %, при этом экспорт снизился в два раза.

"Производство бензина в России на сегодня достигает более 100 тыс. т в сутки, суммарный уровень производства бензина в июне 2020 г. планируется на уровне не ниже июня 2019 г., когда спрос был выше, чем в этом году. Как следствие, с учетом роста производства запасы автомобильного бензина с начала месяца выросли за 16 дней на 0,1 млн тонн до 1,4 млн т, что в том числе положительно влияет на восстановление уровня коммерческих запасов топлива на НПЗ и нефтебазах", - приводятся данные в пресс-релизе.

"Оценки Минэнерго России показывают, что в июле 2020 г. экономическая эффективность переработки нефти и реализации моторного топлива на внутреннем рынке продолжат улучшаться - это связано с ростом экспортной пошлины на нефть с 1 июля 2020 г. на $29,5/т (около 2,1 тыс. руб.), соответственно, увеличением таможенной субсидии и обратного акциза на нефтяное сырье для НПЗ. При этом ожидаемое восстановление маржи НПЗ в Европе (ключевой экспортный рынок) приведет к снижению "отрицательного демпфера", который в настоящее время включен в оптовую цену и оплачивается НПЗ по аналогии с акцизом", - считает Минэнерго.

Поэтому, несмотря на текущую волатильность цен в оптовом сегменте, риск роста розничных цен темпами, превышающими уровень инфляции, отсутствует, подчеркивает ведомство.