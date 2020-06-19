Трамп ожидает скорого завершения эпидемии коронавируса в США, прогнозирует мощный рост ВВП

Американская экономика близка к тому, чтобы оставить позади пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.
Трамп выразил уверенность, что начавшийся в Штатах рост числа рабочих мест, а также розничных продаж, говорит о быстром восстановлении экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Он отметил, что к моменту президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года, американская экономика "создаст множество рабочих мест", однако отказался прогнозировать изменение безработицы по сравнению с майским уровнем в 13,3%.
"Я ожидаю громадного роста ВВП США. Мы будем двигаться вверх. Мы восстановимся", - заявил Трамп.
По мнению американского президента, Китай мог способствовать распространению коронавируса за пределы КНР, чтобы дестабилизировать конкурирующие экономики. "Есть вероятность того, что это было сделано преднамеренно", - сказал он.
Трамп, а также другие представители международной общественности, ранее уже заявляли, что Китаю стоило действовать быстрее, чтобы сдержать распространение коронавируса еще в декабре-январе. Пекин, однако, отвергает критику его действий и отрицает, что скрывал масштаб проблемы.
По словам Трампа, власти Китая могли руководствоваться экономическими мотивами, позволяя COVID-19 распространиться за пределы страны. "Они говорят: мы в неприятном положении. США убивают нас. Не забывайте, моя экономическая политика за последние 1,5 года не оставила от них камня на камне. И причина этого - пошлины", - заявил Трамп.
Он отметил, что доказательств, подтверждающих подобное мнение, у него нет, а есть лишь внутреннее ощущение. Было бы лучше, если бы распространение коронавируса за пределы КНР было результатом некомпетентности или ошибки, отметил он.
"Я не думаю, что они пошли бы на такое, - заявил Трамп. - Но как знать. Это имело свои последствия".
Отвечая на вопрос о том, какую одну новую инициативу он внесет в случае избрания его президентом на второй срок, Трамп заявил, что будет фокусироваться на создании "действительно сильной, влиятельной экономики", в том числе, за счет сокращения регулирования и улучшения условий международных торговых сделок.
Среди других вопросов, затронутых в ходе интервью, - тема расизма и массовых протестов в США, спровоцированных убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
"Я хотел бы думать, что в стране нет системного расизма, однако, к сожалению, он, вероятно, есть. Я также думаю, что эта проблема существенно меньше, чем когда-либо", - сказал он.
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